Фигуристка Усачева рассказала о занятиях без тренеров

Бронзовая призерка финала Кубка России 2020/2021 Дарья Усачева рассказала, любит ли она заниматься без тренеров.

«На самом деле все то же самое. Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объем работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план», — цитирует Усачеву RT.

14-летняя фигуристка является ученицей группы Этери Тутберидзе.