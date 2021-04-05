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Фигуристка Усачева рассказала о занятиях без тренеров

13:12
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бронзовая призерка финала Кубка России 2020/2021 Дарья Усачева рассказала, любит ли она заниматься без тренеров.

«На самом деле все то же самое. Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объем работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план», — цитирует Усачеву RT.

14-летняя фигуристка является ученицей группы Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/849537-figuristka-usachyova-trenirovki-haltura

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