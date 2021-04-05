Фигуристка Усачева рассказала о занятиях без тренеров
13:12
Бронзовая призерка финала Кубка России 2020/2021 Дарья Усачева рассказала, любит ли она заниматься без тренеров.
«На самом деле все то же самое. Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объем работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план», — цитирует Усачеву RT.
14-летняя фигуристка является ученицей группы Этери Тутберидзе.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/849537-figuristka-usachyova-trenirovki-haltura
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