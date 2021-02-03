Фигуристка Тутберидзе Акатьева высказалась после поражения от ученицы Плющенко Муравьевой

Призер и победитель всероссийских соревнований Софья Акатьева рассказала о своих впечатлениях после исполнения короткой программы на первенстве России среди юниоров в Красноярске.

На данный момент Акатьева занимает промежуточное второе место.

— Выглядишь грустной. Что случилось?

— Нет, я не грустная. Просто пока не смотрела свое выступление, прокат. Сейчас буду смотреть, изучать ошибки. Пока что чувствую себя растерянной, потому что не знаю, что случилось.

— Оценками расстроена?

— Это рабочий прокат, и я понимаю, что нужно улучшаться. В принципе я довольна.

— Возможно, второе место сделает тебя завтра более концентрированной?

— Конечно, буду стараться, вдумчиво заходить на все элементы. Но вообще я стараюсь не задумываться в произвольной о месте в короткой, мне нужно сосредоточиться только на своих элементах, которые мне нужно исполнять в произвольной.

— Получается, у тебя непонимание из-за чего оценки не такие высокие, как могли быть?

— Да, потому что я не видела еще со стороны на свое выступление, очень интересно посмотреть.

— При этом как тебе удалось вытащить этот аксель?

— Я много попыток делала на тренировках, поэтому сработал этот механизм, получилось сделать прыжок.

— На тренировках элемент получается хорошо?

— Последнюю неделю достаточно стабильно. Поэтому, наверное, и сейчас получилось, за счет стабильности.

— То есть был период, когда он получался не так успешно?

— Последнюю неделю я уже была более сосредоточена на том, что мне скоро выходить на соревнования, делала больше попыток.

— Какой план по контенту на произвольную?

— Два тулупа и аксель.

— Не было планов попробовать что-то новое?

— Я уже заходила на сальхов, и он даже у меня получался, но пока решили откатать с привычным набором, — сказала Акатьева.

(Рустам Имамов)