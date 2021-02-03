Фигуристка Тутберидзе Акатьева высказалась после поражения от ученицы Плющенко Муравьевой
Призер и победитель всероссийских соревнований Софья Акатьева рассказала о своих впечатлениях после исполнения короткой программы на первенстве России среди юниоров в Красноярске.
На данный момент Акатьева занимает промежуточное второе место.
— Выглядишь грустной. Что случилось?
— Нет, я не грустная. Просто пока не смотрела свое выступление, прокат. Сейчас буду смотреть, изучать ошибки. Пока что чувствую себя растерянной, потому что не знаю, что случилось.
— Оценками расстроена?
— Это рабочий прокат, и я понимаю, что нужно улучшаться. В принципе я довольна.
— Возможно, второе место сделает тебя завтра более концентрированной?
— Конечно, буду стараться, вдумчиво заходить на все элементы. Но вообще я стараюсь не задумываться в произвольной о месте в короткой, мне нужно сосредоточиться только на своих элементах, которые мне нужно исполнять в произвольной.
— Получается, у тебя непонимание из-за чего оценки не такие высокие, как могли быть?
— Да, потому что я не видела еще со стороны на свое выступление, очень интересно посмотреть.
— При этом как тебе удалось вытащить этот аксель?
— Я много попыток делала на тренировках, поэтому сработал этот механизм, получилось сделать прыжок.
— На тренировках элемент получается хорошо?
— Последнюю неделю достаточно стабильно. Поэтому, наверное, и сейчас получилось, за счет стабильности.
— То есть был период, когда он получался не так успешно?
— Последнюю неделю я уже была более сосредоточена на том, что мне скоро выходить на соревнования, делала больше попыток.
— Какой план по контенту на произвольную?
— Два тулупа и аксель.
— Не было планов попробовать что-то новое?
— Я уже заходила на сальхов, и он даже у меня получался, но пока решили откатать с привычным набором, — сказала Акатьева.
(Рустам Имамов)
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