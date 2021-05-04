Фигуристка Туктамышева рассказала, как едва не снялась с соревнований из-за колготок

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала об инциденте с порванными колготками на соревнованиях, из-за которого она задумалась о снятии с соревнований.

— Был момент, что у меня сильно порвались колготки перед выходом на лед — они были супертонкие. Я пальцами сразу на обеих ногах порвала, у меня были такие дырки огромные. Колготок практически не оставалось. Я чуть ли не собралась сниматься с соревнований. У меня не было времени, чтобы переодеть платье, колготки и коньки. В итоге вышла в шоке, вообще не понимая, что происходит. Но никто не заметил, потому что очень тонкие колготки были, даже на фотографиях не было видно, что там что-то порвалось. Зря я сильно переживала по поводу этого.

— Переживала, что это скажется на оценке судей или это чисто женское?

— Вообще я спокойно отношусь к стрелкам или чему-то еще, считаю, что это нормально. Там просто были дырки вот такие, и все было не сзади, а спереди. А у меня позиция была прямо на судей. Это было неэстетично. Как для мужчины, только если не колготки, а штаны порваны, это не совсем комфортно. Думаю, любая в моей ситуации запаниковала бы.

24-летняя Туктамышева ранее также становилась чемпионкой Европы-2015. На ЧМ-2021 в Швеции россиянка завоевала серебро.

(Анастасия Плетнева, Анастасия Рацкевич)

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой скоро на сайте «СЭ»