Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, влюблена ли она на данный момент. Фигуристка также призналась, что любит маленьких детей.

«Я не часто говорю, что кого-то люблю. Даже своей семье. Чтобы я подошла и сказала «я тебя люблю» маме, папе, братьям — такого почти не бывает. Я считаю, что любовь показывается поступками. Можно много говорить, можно говорить, что ты любишь всех, можно подходить к каждому и говорить: «Я люблю тебя». Но я думаю, что это все не так, они просто говорят. Я поняла, что те люди, которые постоянно говорят, что они кого-то любят или всех любят, они не любят», — заявила Трусова в интервью фигуристке Медведевой.

Она также рассказала, что в будущем хотела бы иметь троих детей.

В сезоне-2023/24 19-летняя Трусова не участвует в соревнованиях и сосредоточена на выступлениях в ледовых шоу. Ранее она встречалась с российским фигуристом Александром Кондратюком, в сентябре стало известно, что они расстались.