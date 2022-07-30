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Сегодня, 16:15

Фигуристка Трусова пришла на матч российских игроков НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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30 июля в Москве состоится благотворительный матч с участием нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и других игроков НХЛ и КХЛ.

На игру также пришли представители других видов спорта, в том числе и прославленная фигуристка Александра Трусова.

Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.

Артемий Панарин
Александра Трусова
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