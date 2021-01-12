Фигуристка Трусова на пуантах провела балетную тренировку

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова провела балетную тренировку. Видео занятия появилось в Instagram-аккаунте prosto_fk.

На ролике запечатлено, как фигуристка в пуантах выполнила несколько элементов из балета.

Напомним, на чемпионате России в Челябинске, который проходил в конце декабря 2020 года, 16-летняя Трусова заняла третье место с результатом 246,37 балла, уступив двум ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой (264,10) и Камиле Валиевой (254,01).