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Фигуристка Трусова на пуантах провела балетную тренировку

12:23
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова провела балетную тренировку. Видео занятия появилось в Instagram-аккаунте prosto_fk.

На ролике запечатлено, как фигуристка в пуантах выполнила несколько элементов из балета.

Напомним, на чемпионате России в Челябинске, который проходил в конце декабря 2020 года, 16-летняя Трусова заняла третье место с результатом 246,37 балла, уступив двум ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой (264,10) и Камиле Валиевой (254,01).

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