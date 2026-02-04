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Фигуристка Трусова исполнила четверной лутц на тренировке

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Александра Трусова успешно исполнила четверной лутц на тренировке. Видео с элементом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее, 31 января, спортсменка выступила на чемпионате России по прыжкам, который стал для нее первым стартом после паузы в карьере. На турнире фигуристке не удалось выполнить четверной лутц. Трусова заняла 9-е место в индивидуальном зачете и 5-е — на турнире дуэтов.

Фигуристка не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил.

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Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
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