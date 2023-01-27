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27 января, 11:10

Фигуристка Трусова допустила, что может стать тренером по окончании карьеры

Виктория Кравченко
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова планирует стать тренером по окончании карьеры. Она призналась, что очень любит тренировать тех, кто на самом деле хочет чего-то добиться.

«Конечно, я рассматриваю разные варианты [после завершения карьеры], в том числе тренерскую карьеру, очень люблю тренировать», — цитирует Трусову ТАСС.

27 января фигуристка провела мастер-класс в Красноярске. В этом сезоне она завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при» России. Чемпионат России она пропустила из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Марк Кондратюк и Трусова стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году.

Источник: https://tass.ru/sport/16899435
Александра Трусова
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