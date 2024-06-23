Фигуристка Титова сменила спортивное гражданство из-за судейства в России

Лидия Топорова, мать фигуристки Софьи Титовой, объяснила, почему ее дочь сменила спортивное гражданство.

По словам Топоровой, одной из причин стало несправедливое судейство в России. Она привела в пример финале юниорского Гран-при России 2023.

«Это был уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели, и я поняла, что если ее не оценят честно здесь, нам придется рассматривать вариант выступления за другую страну. Потом все сложилось само собой», — цитирует Топорову издание Sputnik Армения.

В конце мая стало известно, что 15-летней спортсменке выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

Титова занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне фигуристка заняла третье место в юниорском этапе «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.