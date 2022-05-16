Волосожар о паре с Траньковым: «Сегодня 12 лет, как мы с Максом встали в пару»

Фигуристка Татьяна Волосожар прокомментировала 12-летие с момента, как встала в пару с супругом Максимом Траньковым.

«Сегодня 12 лет как мы с Максом встали в пару. Хотя мы уже столько времени не выходили вместе на лед, что даже стыдно. Но тем не менее это было наше лучшее решение. Которое принесло нам огромное количество эмоций, достижений, опыта и, конечно, друг друга. Люблю», — написала Волосожар в соцсети.

Пара Волосожар-Траньков являются двукратными олимпийскими чемпионами Сочи-2014 (в личных и командных соревнованиях), чемпионами мира-2013 и четырехкратными чемпионами Европы.