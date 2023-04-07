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Сегодня, 21:35

Фигуристка Тарасова пригласила болельщицу на тренировку через Telegram

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Тарасова провела мастер-класс для девушки, которая написала в своем Telegram-канале о мечте потренироваться со спортсменкой.

Фото Соцсети

В Telegram-канале 112 подписчиков, но Тарасова увидела пост и написала: «Пойдем покатаемся со мной? Я серьезно». В итоге болельщица и фигуристка действительно встретились и потренировались.

Евгения Тарасова — фигуристка сборной России, выступающая в парном катании. В паре с Владимиром Морозовым она дважды становилась серебряной призеркой Олимпийских игр — в командном и личном турнирах.

Евгения Тарасова
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