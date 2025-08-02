Степанова о рождении ребенка: «Отношение к спорту не поменялось — хочется больше работать»

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду, рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери в 2023 году.

«Уже почти два с половиной года назад родилась дочка. Отношение к спорту изменилось — больше хочется работать, больше хочется творить, наступает вдохновение, от чего хочется показывать новые эмоции и раскрепощаться. Везде дочку с собой не вожу. Но в Санкт-Петербурге она находилась почти рядом, у нас на даче, так что я могла ее каждые выходные видеть», — сказала Степанова на фестивале «Ночи московского спорта».

Партнер Степановой Иван Букин рассказал, что прибавил в весе после пропуска сезона.

«Когда я в спорте, особо не поправляюсь. Но когда мы пропускали сезон, немножко разожрался +10 килограммов. В 2023-м весь сезон был пухленький. Но я не комплексовал. Через год все пришло в норму», — сказал Букин.