2 августа 2025, 20:33

Степанова о рождении ребенка: «Отношение к спорту не поменялось — хочется больше работать»

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду, рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери в 2023 году.

«Уже почти два с половиной года назад родилась дочка. Отношение к спорту изменилось — больше хочется работать, больше хочется творить, наступает вдохновение, от чего хочется показывать новые эмоции и раскрепощаться. Везде дочку с собой не вожу. Но в Санкт-Петербурге она находилась почти рядом, у нас на даче, так что я могла ее каждые выходные видеть», — сказала Степанова на фестивале «Ночи московского спорта».

Партнер Степановой Иван Букин рассказал, что прибавил в весе после пропуска сезона.

«Когда я в спорте, особо не поправляюсь. Но когда мы пропускали сезон, немножко разожрался +10 килограммов. В 2023-м весь сезон был пухленький. Но я не комплексовал. Через год все пришло в норму», — сказал Букин.

Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
