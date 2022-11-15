Фигуристка Скопцова о деле Валиевой: «Я бы ни за что о нем не говорила»

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в интервью «СЭ» высказалась о деле Камилы Валиевой.

— Здесь у меня четкое мнение. Если антидопинговая инстанция решила, что дело конфиденциальное, то не стоит об этом говорить. Мы же обозреваем российский спорт. Это правила игры. Может, тебе очень хочется узнать, что там, но РУСАДА решило так.

— То есть я не должен даже попытаться? МОК и ВАДА не согласны вот с закрытием дела. А вдруг она взяла бы и рассказала?

— Вообще, я безумно поддерживаю Камилу в данной ситуации. Не знаю, что там случилось и какой будет результат, но я никогда не хотела бы в ней оказаться. И если бы РУСАДА признало гипотетически мое дело конфиденциальным, я бы ни за что о нем не говорила. Зачем об этом спрашивать?

Полностью интервью с Анастасией Скопцовой читайте здесь.