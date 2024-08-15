Фигуристка Синицына рассказала о взаимоотношениях со своим партнером в танцах на льду Кацалаповым

Выступающая в танцах на льду фигуристка Виктория Синицына считает, что их дуэт с Никитой Кацалаповым никогда не покинет спортивный дух.

«Я думаю, что мы сейчас намного спокойнее, чем раньше. Тем не менее мы относимся к работе так же ответственно, хотим показать всегда самое лучшее, поэтому, естественно, даже во время репетиций у нас бывает такое, что мы можем поспорить — давай лучше сделаем вот так, нет, лучше вот так. Спортивный дух все равно есть, он никогда не уйдет из нас», — цитирует Синицыну ТАСС.

В свою очередь Кацалапов ответил на вопрос, каково паре выступать на гастролях вдали от дома.

«Очень здорово, мы недалеко от дома, это намоленное, наше особое место, нам здесь комфортно. У нас лучшая команда на свете, вокруг нас друзья, все друг к другу с трепетом относятся. Летом через два месяца мы уже начинаем скучать по дому, а как только приезжаем в Москву домой и начинается сумасшедший тур по всей стране, очень хотим вернуться в Сочи, где море, солнце, тепло и теплые зрители каждый день», — сказал Кацалапов.

Спортмены выступают в дуэте с 2014 года. 29-летняя Синицина и 33-летний Кацалапов являются серебряными призерами Олимпийских игр-2022, чемпионами мира-2021 и двукратными чемпионами Европы (2020, 2022). На командных чемпионатах мира дуэт выигрывал золото (2021) и бронзу (2019).