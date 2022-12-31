Фигуристка Синицина поздравила подписчиков с наступающим Новым годом

Фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, в соцсетях подвела итоги 2022 года и поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Но если говорить о себе, то 100 процентов этот год останется самым особенным на всю жизнь!

Олимпийские игры, предложение руки, свадьба. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой. И желаю это внутреннее ощущение всем вам», — написала Синицина в своем Telegram-канале.

Она пожелала подписчикам добиваться задуманных целей, жить позитивно и с любовью.