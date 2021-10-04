Российская фигуристка Валерия Шульская считает, что спортсменки из других групп могут бороться с ученицами Этери Тутберидзе.

«Были совместные фото с Этери Тутберидзе. Не пробовала ли я попасть в ее группу? Нет. Когда мы делали фото с Этери Георгиевной, я встретила ее впервые. Это было на соревнованиях. Вопросов о переходе тогда не задавалось, мы просто увиделись на турнире.

Можем ли мы бороться с девушками из их группы? Я считаю, что это, конечно же, возможно. Лиза Туктамышева — пример того, что нужно бороться и в конце концов ты сможешь добиться своей цели и выйти на более серьезные старты, даже если туда могут отправиться только два-три человека", — приводит слова Шульской «Газета.Ru».

В сентябре 17-летняя Шульская ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которой тренировалась с сентября 2020 года. Сейчас она тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.

В сезоне-2020/21 фигуристка заняла шестое и седьмое места на этапах Кубка России.