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Сегодня, 12:00

Фигуристка Шаботова рассказала историю своего увольнения из сборной Украины

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Анастасия Шаботова.
Фото Global Look Press

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, с 2019 по 2022 год выступавшая за сборную Украины, в интервью «СЭ» уточнила обстоятельства разрыва своего контракта с украинской национальной федерацией накануне чемпионата мира в марте 2022 года. Многие болельщики считают, что 16-летняя на тот момент спортсменка была уволена за лайк в соцсетях видео олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко.

— Тот лайк я поставила за классное видео, и для меня Евгений Викторович всегда был и остается звездой фигурного катания, — отметила Шаботова. — Да, я не досмотрела видео до конца, и оказалось, в нем была поддержка военных действий. Хотя мой лайк совершенно не значит поддержку. Приехав с Олимпиады, я уже понимала, что расставание может произойти, еще до лайков. Я прилетела в Москву, как мне и сказали, готовиться к чемпионату мира. Это не моя самодеятельность.

Меня предупреждали, что на такой исход событий стоит рассчитывать. Произошло все странно. За неделю до чемпионата мира маме позвонили из украинской федерации и объяснили, что в нашей стране сейчас не время праздника, а чемпионат мира в некотором смысле праздник, скорее всего, команда не поедет. Окей, я пошла отдыхать. Через несколько дней я позвонила девочке, выступавшей со мной в команде, а она говорит: «Дела нормально, прилетели вот на чемпионат мира, сейчас выступать будем. А ты где?»

Прошел чемпионат мира, мама связалась с федерацией — и мне потом просто прислали письмо об увольнении из сборной. Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране. Но если бы они хотели и сказали — конечно, подготовку можно было провести не в Москве, — сказала «СЭ» фигуристка.

Анастасия Шаботова. «Из сборной Украины уволили не из-за лайка Плющенко». Фигуристка Шаботова — о карьере, домогательствах и губах

Андрей Лапушкин

Анастасия Шаботова
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