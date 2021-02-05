Фигуристка Щербакова: «Прыжковый фестиваль — это что-то новое и интересное. У нас была крутая команда»
22:29
Российская фигуристка Анна Щербакова в Instagram прокомментировала свое выступление в прыжковом фестивале на командном турнире в Москве.
«Очень необычный день сегодня получился...
Прыжковый фестиваль — это действительно что-то новое и интересное. Спасибо всем. У нас была крутая команда: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Но это было далеко не все, соревнования продолжаются!" - написала Щербакова.
В пятницу, 5 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся прыжковый фестиваль, в котором команда девушек победила команду мужчин с разницей в 50 баллов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю