Российская фигуристка Анна Щербакова в Instagram прокомментировала свое выступление в прыжковом фестивале на командном турнире в Москве.

«Очень необычный день сегодня получился...

Прыжковый фестиваль — это действительно что-то новое и интересное. Спасибо всем. У нас была крутая команда: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Но это было далеко не все, соревнования продолжаются!" - написала Щербакова.

В пятницу, 5 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся прыжковый фестиваль, в котором команда девушек победила команду мужчин с разницей в 50 баллов.