Анна Щербакова может вернуться к соревнованиям
Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова думает о том, чтобы вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, сообщает «РИА Новости Спорт».
По данным источника, решение спорстменка примет, когда удостоверится в хорошем состоянии своего здоровья. Это произойдет в ходе подготовки к сезону на сборе группы Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске, куда 19-летняя фигуристка приехала неделю назад.
Щербакова является трехкратной чемпионкой России, призером чемпионата Европы и олимпийской чемпионкой 2022 года в личном первенстве. Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за операции на колене.
Новости