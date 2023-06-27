Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:51

Анна Щербакова может вернуться к соревнованиям

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова думает о том, чтобы вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, сообщает «РИА Новости Спорт».

По данным источника, решение спорстменка примет, когда удостоверится в хорошем состоянии своего здоровья. Это произойдет в ходе подготовки к сезону на сборе группы Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске, куда 19-летняя фигуристка приехала неделю назад.

Щербакова является трехкратной чемпионкой России, призером чемпионата Европы и олимпийской чемпионкой 2022 года в личном первенстве. Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за операции на колене.
Источник: https://rsport.ria.ru/20230627/scherbakova-1880651304.html
Фигурное катание
Анна Щербакова
1
0
Читайте также
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров занимается на протезах не более часа в день
Новости
RSS RSS
Все новости