Анна Щербакова может вернуться к соревнованиям

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова думает о том, чтобы вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, сообщает «РИА Новости Спорт».

По данным источника, решение спорстменка примет, когда удостоверится в хорошем состоянии своего здоровья. Это произойдет в ходе подготовки к сезону на сборе группы Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске, куда 19-летняя фигуристка приехала неделю назад.