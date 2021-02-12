Фигуристка сборной России ответила на «провокационный вопрос» о системе отбора командного турнира

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступает в танцах на льду с Кириллом Алешиным в интервью «СЭ» поделилась мнением насчет заявления ряда экспертов о том, что система отбора команд на Кубке Первого канала в Москве была несовершенной и привела к неравноценным составам.

«Это провокационный вопрос. Возможно, где-то и была несправедливость. Так легла карта, что Женя выбирала для себя лучших танцоров и парников. В то же время Алина забрала в свою команду лучших одиночников. В принципе с этой стороны все честно. Наоборот, если бы устроили рандомную жеребьевку, то могли получиться в итоге команды абсолютно неравноценные. Так что итоговая система более справедливая, подконтрольная. В том смысле, что составы постарались максимально уравновесить», — сказала спортсменка.

Напомним, что состав набирали капитаны команд — Евгения Медведева и Алина Загитова. Скопцова выступала в команде Медведевой — «Время вперед». Команда «Время вперед» заняла второе место, уступив «Красной машине» Загитовой.

(Рустам Имамов)

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