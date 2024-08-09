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Сегодня, 14:12

Самодлекина — о включении ее в состав сборной Казахстана: «Я буду представлять родину моей мамы»

Виктория Кравченко
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Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Самоделкина была официально включена в состав сборной Казахстана. В своих соцсетях она прокомментировала этот факт и попрощалась с Федерацией фигурного катания на коньках России.

«Рада, что вопрос наконец-то решен и я буду представлять Республику Казахстан (Родину моей мамы) на международной арене», — написала Самоделкина в Telegram-канале.

В июле 2024 года Самоделкина впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана и заняла на нем первое место.

Софья Самоделкина
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