Самодлекина — о включении ее в состав сборной Казахстана: «Я буду представлять родину моей мамы»

Фигуристка Софья Самоделкина была официально включена в состав сборной Казахстана. В своих соцсетях она прокомментировала этот факт и попрощалась с Федерацией фигурного катания на коньках России.

«Рада, что вопрос наконец-то решен и я буду представлять Республику Казахстан (Родину моей мамы) на международной арене», — написала Самоделкина в Telegram-канале.

В июле 2024 года Самоделкина впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана и заняла на нем первое место.