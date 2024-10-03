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Сегодня, 19:27

Фигуристка Садкова назвала одну из целей на сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, какую цель ставит себе на текущий сезон.

«Как должен пройти следующий сезон, чтобы я осталась довольна? Это должны быть удовлетворительные прокаты на всех соревнованиях, но это просто основа. Хочется благодаря чистым прокатам занимать более высокие места. Безусловно, есть цель попасть в сборную», — цитирует Садкову ТАСС.

2 октября 16-летняя фигуристка стала победительницей чемпионата Москвы. В сумме Садкова получила 206,61 балла за короткую и произвольную программы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Дарья Садкова
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