Фигуристка Рязанова вспомнила, как лишилась фаланги пальца на тренировке

Вице-чемпионка России в танцах на льду Екатерина Рязанова считает, что спортсмены очень преданы своему делу и иногда не обращают внимания на травмы.

«Мне кажется, мы все такие фанатики нашего дела, что все равно выходим на лед, что бы ни произошло. Это, конечно, была та еще история. Но страха реально не было. Точнее, он был другой. Я все время боялась снова травмировать руку, неудачно ткнуть ею в Илью — там же живое мясо еще было плюс куча всяких мешающих повязок. Но в плане катания, взаимоотношений с партнером ничего не изменилось. Наверное, все спортсмены такие — не совсем нормальные. Как девочка, я рыдала очень. Долго к этому привыкала. Даже потом, когда все зажило, у меня некоторое время держался внутренний комплекс. Я пыталась прятать руку, чтобы никто не заметил, что у меня вместо пальца какой-то бесформенный обрубок без ногтя. Когда увидела свою руку после операции, картина, мягко говоря, была не самая приятная. Но сейчас все комплексы по этому поводу уже позади. В конце концов, это не самое ужасное, что может произойти в жизни», — приводит слова Рязановой RT.