Фигуристка Принева второй раз за сезон нарушила правила при выступлении

Российская юниорка Алена Принева не сделала обязательный прыжок аксель на юниорском этапе Гран-при в Уфе, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий. Таким образом, ее серебро и призовые по итогам турнира под угрозой.

Напомним, на юниорском первенстве Москвы в начале сентября Принева сделала три повтора прыжков в программе и также заняла второе место. Никто из судей не заметил ошибки, и только после обращений болельщиков и журналиста «СЭ» результаты поправили — Принева стала четвертой.

В данном случае фиксируется нарушение «отсутствие акселя в произвольной программе», за которое обнуляется последний прыжковый элемент. В данном случае это флип, то есть Принева должна потерять около 5 баллов, но не потеряет место.