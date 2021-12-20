Фигуристка Попова и комментатор Журанков назвали призеров чемпионата России

Фигуристка и тренер Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков спрогнозировали результаты чемпионата России во всех четырех видах. Спор об их ставках на первые пятерки у женщин, мужчин, пар и танцев можно посмотреть на новом YouTube-канале «СЭ» о фигурном катании «Кваксель». Тот эксперт, у кого будет наибольшее число совпадений, получит новогоднюю коробку конфет.

Бетина Попова спрогнозировала следующие результаты:

Женщины: Валиева, Туктамышева, Трусова, Щербакова, Хромых

Мужчины: Коляда, Кондратюк, Семененко, Игнатов, Мозалев

Пары: Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Артемьева/Назарычев

Танцы: Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Дэвис/Смолкин, Скопцова/Алешин, Морозов/Багин

Андрей Журанков поставил на следующие пятерки:

Женщины: Валиева, Щербакова, Туктамышева, Хромых, Трусова

Мужчины: Коляда, Мозалев, Игнатов, Семененко, Алиев

Пары: Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский, Тарасова/Морозов, Павлюченко/Ходыкин, Артемьева/Назарычев

Танцы: Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Дэвис/Смолкин, Скопцова/Алешин, Загорски/Гуррейро

Также свой прогноз дал журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов.

Женщины: Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева, Петросян

Мужчины: Коляда, Игнатов, Семененко, Мозалев, Кондратюк

Пары: Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин, Артемьева/Назарычев

Танцы: Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Дэвис/Смолкин, Скопцова/Алешин, Загорски/Гуррейро

Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.