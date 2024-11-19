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Допинг

Сегодня, 12:00

Фигуристка Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу, ей грозит дисквалификация

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Надежда Понтелеенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка, призерка первенства России 15-летняя Надежда Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу, сообщили несколько источников.

Пробу забрали в конце сезона-2023/24. «СЭ» известно, что допинг-контроль был организован в последнем на данный момент турнире Понтелеенко в карьере — на первенстве России старшего возраста в апреле 2024 года в Казани.

Источники «СЭ» считают, что именно это повлияло в числе прочего на решение Понтелеенко пропустить сезон и приостановить карьеру. Сама Надежда в интервью «СЭ» в начале сезона объясняла пропуск так: «Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам».

Причем, по информации «СЭ», это не единственный случай нарушения антидопинговых правил на рассмотрении РУСАДА в фигурном катании.

Понтелеенко занимается в группе Олега Татаурова, на юниорском уровне она является чемпионкой мемориала Панина-Коломенкина, призеркой первенства России по старшему возрасту и победительницей этапов «Гран-при России».

Фигурное катание
Надежда Понтелеенко
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