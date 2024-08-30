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Сегодня, 08:45

Фигуристка Понтелеенко — о пятерном прыжке: «Пока что это не стоит здоровья»

Софья Щудрина
Корреспондент
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15-летняя спортсменка Надежда Понтелеенко, исполнившая два четверных тулупа на первенстве России старшего возраста, в интервью «СЭ» высказалась об исполнении пятерного прыжка и предположила, кто сможет его сделать.

«Когда мы тренируемся на одном льду с Владом Дикиджи, он является для меня примером для подражания. Видела, что он заходил на пятерной прыжок. Думаю, его реально исполнить и кто-нибудь из мужчин сделает это в будущем, но пока что это не стоит здоровья. Наверное, не мне решать, сколько будет стоит прыжок, но сделать его возможно», — сказала Понтелеенко.

Надежда Понтелеенко. «Есть проблемы с сердцем». Талантливая российская фигуристка прерывает карьеру

Надежда Понтелеенко
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