Фигуристка Понтелеенко прервала карьеру из-за проблем с сердцем

15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко в интервью «СЭ» рассказала о серьезных проблемах с сердцем и процессе лечения.

— Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам.

Конечно, очень чувствуется поддержка от моих близких, без них было бы тяжело пройти через этот период. Мои друзья также меня подбадривают. Спасибо всем за поддержку!

— Случалось ли ранее, что из-за травм вы прерывали тренировки?

— Нет, раньше такого никогда не происходило. Однажды я сломала руку, но даже с этой травмой тренировалась в облегченном режиме, мне это даже не мешало.

— Мечта — побыстрее вернуться?

— Я всегда в первую очередь думаю о здоровье и счастье моих родных. Главное, чтобы у всех было крепкое здоровье и оно не подводило. А все остальное придет, многое можно даже купить. Но в будущем, когда трудный период закончится, я буду стараться радовать болельщиков своими выступлениями, конечно, — сказала Понтелеенко «СЭ».