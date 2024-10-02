Фигуристка Плескачева — о падении в конце программы: «Глупо вышло. Обидно, конечно, но смешно»

Фигуристка Лидия Плескачева прокомментировала свое выступление в короткой программе на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Плескачева набрала 67,28 балла и заняла 5-е место. Спортсменка упала во время заключительной части программы, исполняя заход на вращение.

«Комментировать немного сложно. Подрасслабилась под конец, совершила очень глупую ошибку. Думала, что все уже сделала. Обидно, конечно, но смешно. Не помню, кто еще падал в конце программы, но у меня у самой было несколько таких неприятных падений. Обычно это дает большую мотивацию. Из-за таких падений откатываешься назад, и хочется в произвольной сделать все в наилучшем виде. Буду делать в произвольной четверной сальхов и тройной аксель. Надеюсь, все получится», — сказала Плескачева.

Также спортсменка поделилась впечатлениями от турнира и раскрыла подробности своей произвольной программы.

«Меня не особо удивили сильный состав в турнире, высокая конкуренция. Надо готовиться и делать лучшее из того, что ты можешь, соревноваться прежде всего с самим собой.

Постановщика программы не могу сказать, это небольшой секрет. Пытаюсь в этой программе передать смену времен года. Сначала у меня идет бурная зима, потом весна, расцветают все деревья, растения. И затем лето, поют птички, солнышко светит. Оставили произвольную с прошлого года, потому что она классная, всем понравилась. Но, скорее всего, мы ее поменяем либо в середине сезона, либо летом", — сказала Плескачева.

Произвольные программы на мемориале Панина-Коломенкина девушки представят в четверг, 3 октября.

14-летняя Плескачева является бронзовым призером первенства России-2024.