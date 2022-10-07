Фигуристка Петрова — о Самодуровой: «Очень добрый тренер, найдет к каждому подход»
Российская фигуристка Агата Петрова, которая является ученицей тренера Алексея Мишина, прокомментировала работу с Софьей Самодуровой. 20-летняя спортсменка выступила хореографом произвольной программы Петровой.
— Довольная ли сегодняшними прокатами?
— Довольна, но всегда есть над чем работать. Были волнительные соревнования, достаточно сложны для меня. Первый раз на всероссийских стартах по кандидатам, как никак. Волновалась. Но что было задумано — сделано.
— Сильная конкуренция была для тебя?
— Достаточно сильная. Я никогда не обыгрывала таких девочек. Довольна, что это случилось на этих стартах.
— Какие у тебя следующие старты?
— Будет первенство Санкт-Петербурга.
— Планируется ли усложнение программы?
— Да, будет усложнение. Обязательно. Все будет новое, вы увидите в этом сезоне.
— Какой элемент у вас получается лучше всего? Может, есть что-то, что вы делаете на уровне Туктамышевой?
— Из моих прыжков тройных больше всего нравится прыгать лутц. Он самый хороший. Усложнение будем делать на тулупы.
— Думаете замахнуться на аксель?
— Думаю, да.
— Кто твои кумиры в фигурном катании?
— Естественно, Елизавета Туктамышева. Она очень спокойно относится к стартам, катается в удовольствие. Стараюсь делать тоже самое.
— С тобой постоянно работает Софья Самодурова?
— Со мной работают все тренера. Софья Вячеславовна помогает с прыжками. И над программой. Мне все тренера помогают.
— А она строгая как тренер?
— Нет. Мы с ней очень хорошо общаемся, как и вся группа. Она очень добрая. Найдет к каждому подход.