Фигуристка Петрова — о Самодуровой: «Очень добрый тренер, найдет к каждому подход»

Российская фигуристка Агата Петрова, которая является ученицей тренера Алексея Мишина, прокомментировала работу с Софьей Самодуровой. 20-летняя спортсменка выступила хореографом произвольной программы Петровой.

— Довольная ли сегодняшними прокатами?

— Довольна, но всегда есть над чем работать. Были волнительные соревнования, достаточно сложны для меня. Первый раз на всероссийских стартах по кандидатам, как никак. Волновалась. Но что было задумано — сделано.

— Сильная конкуренция была для тебя?

— Достаточно сильная. Я никогда не обыгрывала таких девочек. Довольна, что это случилось на этих стартах.

— Какие у тебя следующие старты?

— Будет первенство Санкт-Петербурга.

— Планируется ли усложнение программы?

— Да, будет усложнение. Обязательно. Все будет новое, вы увидите в этом сезоне.

— Какой элемент у вас получается лучше всего? Может, есть что-то, что вы делаете на уровне Туктамышевой?

— Из моих прыжков тройных больше всего нравится прыгать лутц. Он самый хороший. Усложнение будем делать на тулупы.

— Думаете замахнуться на аксель?

— Думаю, да.

— Кто твои кумиры в фигурном катании?

— Естественно, Елизавета Туктамышева. Она очень спокойно относится к стартам, катается в удовольствие. Стараюсь делать тоже самое.

— С тобой постоянно работает Софья Самодурова?

— Со мной работают все тренера. Софья Вячеславовна помогает с прыжками. И над программой. Мне все тренера помогают.

— А она строгая как тренер?

— Нет. Мы с ней очень хорошо общаемся, как и вся группа. Она очень добрая. Найдет к каждому подход.