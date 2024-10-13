Фигуристка Петрова не планирует переходить в парное катание

Фигуристка Агата Петрова заявила, что не намерена уходить из одиночного катания.

«Вообще не вижу себя в парах, у меня ручки-макарошки. Один раз несколько лет назад сделали с каким-то мальчиком поддержку, сфоткались. Мне сразу стали писать — «ты что, в парное ушла?». А мне просто сфоткаться захотелось (улыбается), — цитирует Петрову Sport24.

Ранее 14-летняя спортсменка, которая тренируется в группе Алексея Мишина, выиграла первый этап юниорского Гран-при этого сезона.