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Сегодня, 14:07

Фигуристка Павлюченко получила травму на тренировке и находится под наблюдением врачей

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не выступят на первом этапе серии «Гран-при» России из-за травмы партнерши, которую она получила на тренировке. Об этом сообщила «СЭ» тренер пары Бетина Попова.

Ранее пара была заявлена на соревнования, однако в списках участников, которые были опубликованы в пятницу, 21 октября, фигуристов нет.

«Дарья находится под наблюдением врачей. Она получила повреждение на тренировке. Какие-то прогнозы пока давать не стоит», — сказала Попова.

Павлюченко и Ходыкин — призеры чемпионата Европы, бронзовые призеры чемпионата России и чемпионы мира среди юниоров. Тренерами пары являются Сергей Росляков и бывшая фигуристка Бетина Попова.

Фигурное катание
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
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