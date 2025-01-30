Фигуристка Парсегова близка к переходу в парное катание в рамках группы Тутберидзе

12-летняя фигуристка Арина Парсегова рассматривает вариант с переходом в парное катание. По информации «СЭ», такой вариант был предложен после первенства Москвы по младшему возрасту, на котором фигуристка заняла 12-е место. Источники «СЭ» высоко оценивают вероятность продолжения карьеры в парном катании, девушке уже нашли партнера, с которым она скатывается.

Мама фигуристки Наталья в разговоре с «СЭ» уточнила, что решение еще не принято:

— Арина не решила продолжить карьеру в парном, ей просто очень захотелось попробовать, тренеры не стали препятствовать и разрешили. Она катается на своих тренировках в полном объеме и ходит к парникам на одну тренировку, чтобы понять, насколько ей это нравится. Поставили с мальчиком, который был свободен. Я приму любое решение Арины, — сказала Парсегова-старшая.

Парсегова — одна из самых талантливых одиночниц среди юниорок. Она выиграла несколько всероссийских турниров, учила четверной тулуп в школе Евгения Плющенко, выполняя его с небольшим недокрутом, однако в последнее время не показывала его на публике.

Сейчас Парсегова тренируется в группе Этери Тутберидзе, куда перешла из «Ангелов Плющенко». Переход ознаменовался судебным процессом, в ходе которого академия отсудила у мамы фигуристки 1,9 миллиона рублей.