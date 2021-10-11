Фигуристка Онищенко рассказала о роли диеты в изучении четверных прыжков: «Нужно похудеть, чтобы высота была»

Фигуристка Арина Онищенко после исполнения короткой программы на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле в интервью «СЭ» высказалась о необходимости пристально следить за весом, чтобы исполнять элементы ультра-си и в том числе четверные прыжки.

«Я ставлю сейчас себе цель выучить четверные прыжки, — сказала Онищенко. — Я этим плодотворно занимаюсь, упорно учу четверной тулуп. На удочке он уже получается у меня чисто, как и тройной аксель. Если прыгаю сама, то падаю с них. Аксель тоже в работе, но приоритет все же отдаю тулупу. Пока не хватает крутки, кроме того, мне нужно еще больше похудеть, чтобы высота в прыжке была достаточная. Диета — это очень важно для фигуристки».

Также Онищенко рассказала о своих любимых фигуристах.

«Мои кумиры в основном занимаются в «Самбо-70». Я пристально слежу за работой спортсменов из группы Этери Тутберидзе, за Лизой Туктамышевой. Они очень хорошо катаются, и я хочу достичь того же уровня, что смогли и они. Но для этого нужно проявлять еще большее трудолюбие и старание на тренировках», — добавила спортсменка.

17-летняя Онищенко тренируется в Санкт-Петербурге у тренера Татьяны Клениной (СШОР «Звездный лед»).