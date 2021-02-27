Фигуристка Нугуманова выразила непонимание судейских оценок в финале Кубка России

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова осталась расстроена оценками за короткую программу в финале Кубка России.

18-летняя спортсменка является претендентом на поездку на чемпионат мира и сегодня, несмотря на чистый, по мнению фигуристки, прокат, получила 65,58 балла.

— Странные эмоции. Я вроде все хорошо сделала, откатала чистенько, — заявила Нугуманова. — Но не так рада, как после чемпионата России. Расстроилась ли я в момент объявления оценок? Я больше задумалась. Непонятны... оценки. Это не повод останавливаться, буду работать дальше. Значит, буду работать еще больше. Мы вообще спокойно относимся к этому. Просто смотрим на оценки, распечатки и думаем, как сделать так, чтобы этого не было на следующий день. Но сегодня я расстроилась из-за оценок, да. Ультра-си? Работаем, в процессе.

Чемпионат мира? Я борюсь за все и буду бороться до конца. И я очень надеюсь поехать на чемпионат мира. Потому что на чемпионате России я была третьей среди старших. Надеюсь, все получится. Расстроилась ли из-за отмены чемпионата Европы? Третье место все-таки всегда обсуждается, так что не думала об этом. Но, конечно, это всегда моя мечта — поехать на такие крупные соревнования.

(Дмитрий Кузнецов)