Фигуристка Нугуманова собиралась подать заявление об уходе от Рукавицына

Фигуристка Елизавета Нугуманова должна была подать заявление об уходе из группы тренера Евгения Рукавицына 14 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

Нугуманова работает с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.