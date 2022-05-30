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Сегодня, 17:24

Фигуристка Нугуманова собиралась подать заявление об уходе от Рукавицына

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигуристка Елизавета Нугуманова должна была подать заявление об уходе из группы тренера Евгения Рукавицына 14 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

Нугуманова работает с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.

Елизавета Нугуманова. Фигуристка обвиняет тренера в травле, но за него почти все коллеги. Скандал с Нугумановой все сильнее

Источник: https://rsport.ria.ru/20220530/nugmanova-1791789365.html
Елизавета Нугуманова
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