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Фигуристка Нугуманова поделилась своим фото в черном купальнике

09:58
Елизавета Нугуманова. Фото Instagram
Елизавета Нугуманова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала у себя в Instagram новую фотографию.

На фото спортсменка позирует в воде в черном купальнике.

Публикация от Elizaveta Nugumanova RUS?? (@liza_nugumanova_)

В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место в одиночном женском катании на чемпионате России. Спортсменка включена в резерв сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

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