Фигуристка Муравьева прокомментировала выбор образа для произвольной программы
Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала выбор образа для произвольной программы на первый контрольный прокат со сборной России.
18-летняя спортсменка выступила в образе Черного лебедя из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».
— В произвольной программе у вас будет такая же история с макияжем?
— У меня соединение будет.
— Кто предложил эту идею?
— Яна Рудковская.
— В прошлом году Андрей Мозалев попробовал эту историю, у него от концепции единства короткая произвольная программа.
— Не только у него. Вообще связано «Лебединое озеро» с тем, что все соединяли программы, поэтому мы решили попробовать как-то еще изменить.
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