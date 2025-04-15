Фигуристка Муравьева перешла к Мишину

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Софья Муравьева продолжит карьеру в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Вчера стало известно, что 18-летняя одиночница покинула академию «Ангелы Плющенко».

Муравьева — серебряная призерка чемпионата России 2024 года, чемпионка России по прыжкам 2023 года, она состоит в сборной России, на последнем чемпионате страны заняла 4-е место.

В то же время с момента завершения карьеры Елизаветой Туктамышевой во взрослой женской сборной России не было представителей Алексея Мишина.