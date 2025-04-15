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15 апреля, 16:14

Фигуристка Муравьева перешла к Мишину

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Софья Муравьева продолжит карьеру в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Вчера стало известно, что 18-летняя одиночница покинула академию «Ангелы Плющенко».

Евгений Плющенко (справа) и&nbsp;Софья Муравьева.Большая потеря. Академию Плющенко покидает лучшая взрослая фигуристка

Муравьева — серебряная призерка чемпионата России 2024 года, чемпионка России по прыжкам 2023 года, она состоит в сборной России, на последнем чемпионате страны заняла 4-е место.

В то же время с момента завершения карьеры Елизаветой Туктамышевой во взрослой женской сборной России не было представителей Алексея Мишина.

Софья Муравьева
Фигурное катание
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