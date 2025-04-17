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17 апреля, 23:03

Фигуристка Муравьева обратилась к Плющенко после перехода к Мишину

Руслан Минаев
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Евгений Плющенко, Софья Муравьева и Дмитрий Михайлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Софья Муравьева обратилась к тренерам академии «Ангелы Плющенко».

15 апреля стало известно, что 18-летняя спортсменка продолжит карьеру в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

«Я пришла к вам в трудное время, тогда, когда никто не понимал, что ждет нас впереди, но вы поверили в меня и дали надежду, что все получиться. Вера в спортсмена — это самая главная мотивация. В Академии я получила поддержу от Евгения Викторовича Плющенко, работала с такими специалистами как Наталья Линичук, Дмитрий Михайлов, Рем Газазян, Сергей Алексеев, Артем Значков, Алексей Захарченко, Надежда Попова. Каждому из них я благодарна», — написала Муравьева в Telegram-канале.

Также фигуристка поблагодарила продюсера Яну Рудковскую.

«При поддержке Рудковской Яны Александровны, которая воплотила в жизнь много прекрасных сказок на льду, я смогла участвовать в шоу Плющенко. Это было для меня новым опытом. Могу ли я признать, что многое мы прошли вместе и достигли хороших результатов, да, это действительно так», — написала она.

Евгений Плющенко (справа) и&nbsp;Софья Муравьева.Большая потеря. Академию Плющенко покидает лучшая взрослая фигуристка

Муравьева — серебряный призер чемпионата России 2024 года, чемпионка России по прыжкам 2023 года, на последнем чемпионате страны она заняла четвертое место.

Евгений Плющенко
Софья Муравьева
Фигурное катание
Яна Рудковская
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