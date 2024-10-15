Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:08

Фигуристка Моногарова ушла из группы Тутберидзе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Кира Моногарова сообщила, что покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья. Хочу сообщить, что я покинула тренерский штаб ТШТ. Хочу выразить благодарность всему тренерскому составу за работу со мной! Начинается новый этап в моей жизни, всем спасибо за понимание», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 13-летняя Моногарова выступила на первенстве Москвы, где по сумме двух программ набрала 186,47 балла и заняла итоговое 13-е место. Также она приняла участие в мемориале Ирины Рабер — на этих соревнованиях фигуристка стала седьмой с результатом 178,74 балла.

В прошлом году Моногарова становилась серебряным призером Кубка города Москвы и мемориала Александра Горшкова.

Источник: https://t.me/kira_monogarova/138
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Читайте также
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости