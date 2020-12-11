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Медведева сыграла валькирию Дюрандаль

18:54
Валькирия Дюрандаль. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Instagram
Валькирия Дюрандаль. Фото Instagram
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Фигуристка Евгения Медведева в Instagram сообщила о начале сотрудничества с компанией по производству видеоигр.

Российская спортсменка сыграла валькирию Дюрандаль для рождественской кампании игры Honkai Impact 3rd.

«Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня», — написала Медведева.

Медведева пропустит чемпионат России, который состоится с 24 по 27 декабря из-за проблем со здоровьем.

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