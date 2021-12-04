Фигуристка Медведева призвала поддержать Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Российская фигуристка Евгения Медведева призвала поддержать российского шахматиста Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Знаю, что сейчас Ян Непомнящий выступает против Магнуса Карлсена за титул чемпиона мира, — отметила Медведева в соцсетях. — Хочу очень поддержать Яна и привлечь внимание к этому событию. Титул чемпиона мира — очень круто. Предлагаю всем нам объединиться и поддержать нашего русского парня Яна с помощью тега #NepoGambit. Размещайте информацию, шутки про шахматы под этим тегом. Поддерживайте Яна. И также предалагаю участвовоать в челлендже в TikTok».

Напомним, Карлсен победил Непомнящего в 6-й партии матча на первенство мира в Дубае. В игре, которая продлилась 7 часов 48 минут, российский игрок сдался после 136 хода. Шахматистам остается сыграть в матче 8 партий.

Счет в противостоянии стал 2,5: 3,5. Следующая игра пройдет сегодня, 4 декабря.