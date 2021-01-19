Фигуристка Медведева призналась, что ей сложно сохранять мотивацию

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после перерыва в карьере из-за частых болезней.

«Я все время думаю об этом. Конечно, как у и всех, у меня есть какие-то цели, которые я хочу достичь. Некоторые из них очень личные, я держу их близко к сердцу. И да, с текущим положением дел очень сложно сохранять мотивацию и...



Да ладно, на самом деле я просто заставляю себя, вот и весь секрет. И иногда мне приходится собираться и быть очень жесткой с собой», — цитирует Медведеву Olympic Channel.

Напомним, 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при».