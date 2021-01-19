Фигуристка Медведева призналась, что ей сложно сохранять мотивацию
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после перерыва в карьере из-за частых болезней.
«Я все время думаю об этом. Конечно, как у и всех, у меня есть какие-то цели, которые я хочу достичь. Некоторые из них очень личные, я держу их близко к сердцу. И да, с текущим положением дел очень сложно сохранять мотивацию и...
Да ладно, на самом деле я просто заставляю себя, вот и весь секрет. И иногда мне приходится собираться и быть очень жесткой с собой», — цитирует Медведеву Olympic Channel.
Напомним, 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при».
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%
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