ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Фигуристка Медведева призналась, что ей сложно сохранять мотивацию

17:52
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после перерыва в карьере из-за частых болезней.

«Я все время думаю об этом. Конечно, как у и всех, у меня есть какие-то цели, которые я хочу достичь. Некоторые из них очень личные, я держу их близко к сердцу. И да, с текущим положением дел очень сложно сохранять мотивацию и...

Да ладно, на самом деле я просто заставляю себя, вот и весь секрет. И иногда мне приходится собираться и быть очень жесткой с собой», — цитирует Медведеву Olympic Channel.

Напомним, 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при».

Дополнительная информация:

https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир