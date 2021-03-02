Фигуристка Медведева поделилась впечатлениями от путешествий в Японию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что больше всего ее восхитило в Японии.

«Каждый, кто едет в Японию, ждет чего-то чудесного. И это правильно, потому что Япония — определенно другая планета. Мне довелось поучаствовать в традиционной чайной церемонии. Монументально, спокойно и очень по-японски. У японцев, как и у любых других наций, много своих достоинств, их невозможно все перечислить, но я могу отметить такую черту: они спокойные люди. Что бы ни случилось — абсолютное спокойствие», — цитирует Медведеву «Коммерсант».

Летом 2021 года фигуристка исполнит роль Сейлор Мун в ледовом шоу Sailor Moon Prism on Ice, которое пройдет в Японии.