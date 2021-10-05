Фигуристка Медведева назвала самую важную вещь в своей карьере на данный момент
11:00
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на данный момент для нее является самым важным в карьере.
«Для меня сейчас самое главное, когда я выхожу на лед, — не важно, тренировка это, шоу или какое-то выступление, — осознание себя в моменте. Не выходить на тренировку или выступление и думать об их последствиях и результатах — я хочу просто наслаждаться тем, что я делаю, потому что я люблю то, чему посвятила свою жизнь», — цитирует Медведеву Vogue.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы (2016 и 2017 годы), также дважды становилась чемпионкой России (в 2016 и 2017 годах).
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