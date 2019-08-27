Фигуристка Медведева будет представлять олимпийскую команду России на летних Играх в Токио

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил, что фигуристка Евгения Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде-2020.

— Мы прошли тяжелый период вместе, а сейчас ОКР восстановлен в правах, — сказал Поздняков. — Эта изящая барышня (указывает на Медведеву) сыграла ключевую роль в восстановлении ОКР. Женя блестяще выступила на заседании МОК, очаровала не только естественной красотой, но и своими эмоциями, своей точкой зрения. Поэтому это решение абсолютно заслуженное. (Дмитрий Кузнецов)