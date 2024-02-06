Фигуристка Гордеева «передала привет» ЦСКА. Школу переименовали по требованию МОК

В Саранске на первенстве России среди юниоров выступила с короткой программой фигуристка Мария Гордеева. После проката она в зоне кис-энд-край, ожидая оценок, сказала в эфире: «Привет, ЦСКА!»

Судя по всему, Мария имела в виду Спортивную школу олимпийского резерва (СШОР) имени Станислава Жука. Ранее СШОР им. С.Жука называлась ЦСКА и структурно относилась к армейскому спортобществу.

Школу переименовали в 2023 году на фоне требований Международного олимпийского комитета не допускать к международным соревнованиям фигуристов, связанных с российской армией или правоохранительными силами.

Фигуристы из России и Белоруссии на текущий момент не могут выступать на соревнованиях под эгидой ISU.