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Фигурное катание

10 февраля 2025, 21:06

Фигуристка Лукашова рассказала, как проходил просмотр в группу Тутберидзе

Сергей Ярошенко

Фигуристка Валерия Лукашова рассказала о просмотре в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Как прошел просмотр у Этери Георгиевны? Со мной приехал Владислав (Булычев). Мне сказали распрыгаться, показать прыжки, — продолжила фигуристка. — Я показала четверные сальхов и тулуп. Этери Георгиевна мне сказала: «А аксель пробовала?» На тот момент я очень боялась его прыгать, хотя это до сих пор со мной. Зажмурив глаза, я вкрутилась с первой попытки. Тогда Этери Георгиевна сказала: «Ты еще выставляла четверной лутц». А я его тогда не прыгала около полугода. Сделала одну попытку — упала. Этери Георгиевна поправила мне плечи. Потом на адреналине пошла и выехала его», — цитирует спортсменку ТАСС.

Лукашова также отметила, что Тутберидзе была очень доброжелательна и одновременно немного строга.

13-летняя Лукашова является серебряным призером этапа юниорского «Гран-при России». На первенстве России 2025 года она стала седьмой.

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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