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Фигуристка Лукашова рассказала, что работает сразу над несколькими видами четверных прыжков

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Фигуристка Валерия Лукашова рассказала, что работает над четверными лутцом, сальховом и тулупом, а также тройным акселем.

13-летняя Лукашова во вторник выступила с короткой программой на всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова», где впервые исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом.

«Перед стартами вот решили [тройной] аксель добавить, выучила его совсем недавно, но получилось хорошо. В произвольной пока не определились с контентом. Катаем разные варианты, какой лучше будет идти в тот день, с таким и поедем. Сейчас пытаюсь стабилизировать четверные лутц, сальхов, тулуп и тройной аксель.

Очень давно мне говорили, что это будет тот прыжок, который я быстро выучу, а я боялась в него заходить. В какой-то день поняла, что дупель идет очень хорошо, решили попробовать. Попытки были очень хорошие, я его сделала, затем месяца три не прыгала, и потом за два дня опять его вспомнила. Потому что тренеры у меня забрали кофту и сказали: «Когда вспомнишь, тогда и вернем». Надо было быстро, потому что это моя любимая кофта.
«Меньше ли волнение в этом сезоне? Примерно одинаково, на каких-то стартах чуть меньше, на каких-то — чуть больше. Выхода в юниоры ждала. Цель на сезон — попасть в тройку на этапах [юниорского Гран-при России] и поехать на первенство России», — цитирует Лукашову ТАСС.

Фигуристка является победительницей первенства Москвы среди юниоров-2024.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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